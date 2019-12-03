Происшествия
РБКФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске
В Москве и Челябинске задержаны два главаря и семь членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Футбол
«Арсенал» обыграл ЦСКА в Москве
Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Общество
Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
Экономика
Москва выделила 1,3 млрд руб. Новосибирской области за эффективность
Регион получил грант в размере более 1,3 млрд руб. Наибольшие суммы дотаций получили Республика Крым и Санкт-Петербург — более полутора миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Шоу-бизнес
Бузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019".
Экономика
Депутаты Севастополя утвердили трёхлетний городской бюджет
Депутат Татьяна Щербакова отметила, для Севастополя столь раннее принятие трёхлетнего бюджета – большое достижение совместной работы исполнительной и законодательной ветвей власти.
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок
Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
Музыка
Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards
Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Футбол
Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»
ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
Происшествия
Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота
Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об утрате технического превосходства над Россией
Возрождение России и подъем Китая автор статьи называет угрозой западному миропорядку.
Гаджеты
Imagination представила самый быстрый GPU за 15 лет: «IMG A» — 10-е поколение видеоядер PowerVR
Новая лицензируемая серия графических ядер IMG A, как заявляют в Imagination, представляет самые производительные за 15 лет мобильные видеоядра, назначение которых всеобъемлющее: от умных вещей до кластеров, обслуживающих облачные сервисы.
Авто
Skoda запустила производство дешевой модели Octavia
Стартовало производство нового поколения Skoda Octavia в Чехии, эксперты обратили внимание на хороший ценник нового автомобиля.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму
Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.
Технологии
Apple назвала лучшие приложения и игры App Store 2019 года
Компания Apple выбрала лучшие приложения и игры для своих устройств за 2019 год.
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Авто
Представлен обновлённый спорткар Jaguar F-Type
Новый Jaguar F-Type в кузовах «купе» и «кабриолет» обзавелся не только внешние обновления, но и новые технологии.
Происшествия
Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.