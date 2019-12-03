Происшествия

РБКРБКФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

В Москве и Челябинске задержаны два главаря и семь членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».
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Опубликовано видео задержания главарей «Хизб ут-Тахрир»*

РИА Новости06:18

«Ни с места! На пол!»: ФСБ задержала девять сторонников террористов в Москве и Челябинске

74.ru05:30

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

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В Челябинске ФСБ накрыла очередную ячейку террористической организации

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ФСБ задержала участников «Хизб ут-Тахрир», вербовавших мусульман и мигрантов

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В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семь членов «Хизб ут-Тахрир»

ТАСС04:50
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Строили «халифат» в Москве и Челябинске

Вести.UZ10:09
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Энергетика

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Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

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Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
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Политика

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Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

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Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
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Регион получил грант в размере более 1,3 млрд руб. Наибольшие суммы дотаций получили Республика Крым и Санкт-Петербург — более полутора миллиардов рублей.
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Депутат Татьяна Щербакова отметила, для Севастополя столь раннее принятие трёхлетнего бюджета – большое достижение совместной работы исполнительной и законодательной ветвей власти.
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Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
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Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards.
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Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»

ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
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В Пентагоне заявили об утрате технического превосходства над Россией

Возрождение России и подъем Китая автор статьи называет угрозой западному миропорядку.
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Стартовало производство нового поколения Skoda Octavia в Чехии, эксперты обратили внимание на хороший ценник нового автомобиля.
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В Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму

Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.
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Зафиксировано падение луны на Землю

Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
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Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
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Представлен обновлённый спорткар Jaguar F-Type

Новый Jaguar F-Type в кузовах «купе» и «кабриолет» обзавелся не только внешние обновления, но и новые технологии.
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Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
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