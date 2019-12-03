Происшествия

РБКРБКФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

В Москве и Челябинске задержаны два главаря и семь членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».
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В Челябинске ФСБ накрыла очередную ячейку террористической организации

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В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
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