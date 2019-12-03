В Москве и Челябинске задержаны два главаря и семь членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

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