Происшествия

РБКРБКФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

В Москве и Челябинске задержаны два главаря и семь членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».
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В Челябинске ФСБ накрыла очередную ячейку террористической организации

КП - Челябинск05:39

«Ни с места! На пол!»: ФСБ задержала девять сторонников террористов в Москве и Челябинске

74.ru05:30

В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семь членов «Хизб ут-Тахрир»

ТАСС04:50

Опубликовано видео задержания главарей «Хизб ут-Тахрир»*

РИА Новости06:18

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском05:12

ФСБ задержала участников «Хизб ут-Тахрир», вербовавших мусульман и мигрантов

Интерфакс04:58

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК05:23
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Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

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Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально стала мальчиком

Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло проходит гормональную терапию, для того чтобы сделать операцию по смене пола.
Общественная служба новостей 07:23
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении ВМФ России современным оружием на 68%

iReactor 08:10
Общество

В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
RT на русском 08:57
Авто

Datsun не собирается уходить из России

На сегодняшний день, российский рынок является одним из самых приоритетных для развития бренда, поэтому прекращение продаж невозможно, так как это заставить компанию сделать большой шаг назад в продвижении выпускаемых машин.
Car.ru вчера в 23:35
Космос

NASA опубликовало снимки разбившегося индийского лунохода «Викрам»

МИР 24 02:19
Происшествия

Из-за подмены анализов у виновника ДТП в Екатеринбурге завели дело

REGNUM 07:06
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Известия 01:31
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
AutoNews вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия вчера в 09:45
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
ТАСС 06:59
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Политика

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости 07:56
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Армия и оружие

В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

Совместные военные учения России, Ирана и Китая пройдут 27 декабря - командующий ВМС Ирана.
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Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
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Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Общество

Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях

Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.
РИА Новости 08:03
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Политика

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО

НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 07:36
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Экономика

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
РИА Новости 04:06
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником

Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.
Советский спорт 08:35
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
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