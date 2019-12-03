Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом 3 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

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