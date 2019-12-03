Происшествия
ИзвестияВ Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом 3 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Авто
Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой
Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Армия и оружие
Пентагон выделил почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету
Корпорация Lockheed Martin получила более 988,8 миллиона долларов на разработку новой ракеты ARRW для американских ВВС, следует из сообщения Пентагона.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Происшествия
Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Происшествия
Житель Приморья до смерти забил палкой знакомого, убившего кошку
Краевое управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Политика
В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции
Ранее в докладе торгового представителя США было заявлено, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Армия и оружие
Боевики-исламисты продолжают обстрел армии Сирии в провинции Идлиб
Боевики-исламисты продолжают обстрелы позиций Сирийской арабской армии на востоке провинции Идлиб.
Здоровье
В Костромской области растет заболеваемость ОРВИ
Всего за медицинской помощью с признаками простудных заболеваний и ОРВИ обратились 4625 человек.
Общество
В День неизвестного солдата в Пензе почтили память погибших героев
Память погибших и пропавших без вести во время боевых действий почтили в Пензе у мемориала на проспекте Победы.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы
Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Армия и оружие
ВКС России получили два новых фронтовых бомбардировщика
Новосибирский авиационный завод передал российским военным два новых фронтовых бомбардировщика Су-34.
Политика
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Политика
Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию
Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии "Золотой хит".
Финансы
Доллар и евро начали активно расти в цене
Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.