Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом 3 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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В Челябинске ФСБ накрыла очередную ячейку террористической организации

КП - Челябинск05:39

«Ни с места! На пол!»: ФСБ задержала девять сторонников террористов в Москве и Челябинске

74.ru05:30

В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семь членов «Хизб ут-Тахрир»

ТАСС04:50

ФСБ опубликовала видео задержания главарей «Хизб ут-Тахрир»*

РИА Новости06:18

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском05:12

ФСБ задержала участников «Хизб ут-Тахрир», вербовавших мусульман и мигрантов

Интерфакс04:58

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК05:23
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Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Авто

Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой

Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Car.ru вчера в 05:14
Армия и оружие

Пентагон выделил почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету

Корпорация Lockheed Martin получила более 988,8 миллиона долларов на разработку новой ракеты ARRW для американских ВВС, следует из сообщения Пентагона.
РИА Новости 07:20
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
РИА Новости 05:44
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Происшествия

Житель Приморья до смерти забил палкой знакомого, убившего кошку

Краевое управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Вести.Ru 04:27
Происшествия

В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

Известия 03:15
Политика

В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции

Ранее в докладе торгового представителя США было заявлено, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.
РИА Новости 06:59
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Из-за подмены анализов у виновника ДТП в Екатеринбурге завели дело

REGNUM 07:06
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM 01:38
Армия и оружие

Боевики-исламисты продолжают обстрел армии Сирии в провинции Идлиб

Боевики-исламисты продолжают обстрелы позиций Сирийской арабской армии на востоке провинции Идлиб.
Народные новости 02:15
Здоровье

В Костромской области растет заболеваемость ОРВИ

Всего за медицинской помощью с признаками простудных заболеваний и ОРВИ обратились 4625 человек.
ГТРК Кострома вчера в 22:49
Общество

В День неизвестного солдата в Пензе почтили память погибших героев

Память погибших и пропавших без вести во время боевых действий почтили в Пензе у мемориала на проспекте Победы.
ГТРК Пенза 06:21
Шоу-бизнес

Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.
Газета.Ru вчера в 09:27
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
OvideO.ru 06:46
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Общество

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM 05:19
Армия и оружие

ВКС России получили два новых фронтовых бомбардировщика

Новосибирский авиационный завод передал российским военным два новых фронтовых бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 04:51
Политика

Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Российская газета 05:48
Футбол

Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Pravda.Ru 05:21
Политика

Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом

Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии "Золотой хит".
Газета.Ru 06:45
Финансы

Доллар и евро начали активно расти в цене

Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
Армия и оружие

Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая

RT на русском 06:25
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