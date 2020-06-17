Ставрополь, 17 июня 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом 17 июня сообщает Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан

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