Происшествия

REGNUMREGNUMФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан

Ставрополь, 17 июня 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом 17 июня сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба

РБК06:03

ФСБ задержала двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году

Life.ru05:55

Два члена банд Басаева и Хаттаба задержаны за нападение на Дагестан

РЕН ТВ05:38

ФСБ и СК задержали двух членов банды Басаева

ТАСС05:35

Опубликовано видео задержания боевиков из банд Басаева и Хаттаба

РИА Новости06:06

ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году

Российская газета06:00

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

Известия05:35
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
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Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

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Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник

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Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

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Автобус врезался в опору моста в Туле

Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
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Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

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