Сотрудники ФСБ во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило «РИА Новости».

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С чего всё началось В отношении обоих завели уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащего), ч. 2 ст. 209 (бандитизм) и ст. 279 УК (вооруженный мятеж), говорится в сообщении Следственного комитета. РБК 02:52