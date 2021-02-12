ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба
Сотрудники ФСБ во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
В отношении обоих завели уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащего), ч. 2 ст. 209 (бандитизм) и ст. 279 УК (вооруженный мятеж), говорится в сообщении
Следственного комитета.
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