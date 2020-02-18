Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
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Опубликовано видео задержания сотрудниками ФСБ несостоявшихся террористов в Керчи

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Стали известны новые подробности несостоявшегося теракта в Керчи

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Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках

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Задержанный в Керчи подросток признался, что готовил теракт в школе

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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
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В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
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Названы пять ранних признаков рака толстой кишки

Кроме полипов, медики назвали еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития рака толстого кишечника.
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Экологии предложили новую роль в естественном отборе

Исследователи из Австралии и Германии предложили новый подход, который объясняет, как экологические обстоятельства могут дать толчок жизни в самом ее начале и на каждом из основных эволюционных этапов.
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Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Экономика

АФК «Система» приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real

Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.
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Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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Как сообщает The Sun, чемпион Англии хочет выручить денежную сумму с трансфера своего футболиста, а также заполучить полузащитника Сержа Гнабри, который ранее выступал за лондонский «Арсенал».
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В понедельник, 17 февраля, Филиппа Киркорова тепло принимали поклонники в зале челябинского театра оперы и балета.
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Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»

Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
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Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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Тухель: «Другие команды тоже проигрывали в Дортмунде»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал гостевое поражение от дортмундской "Боруссии" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
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