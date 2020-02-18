Происшествия
Газета.RuФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
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Недвижимость
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Здоровье
Врачи назвали ранний признак сахарного диабета
Американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Здоровье
В России хотят запретить нарушать сроки установления инвалидности
Минздрав совместно с Минтрудом разрабатывают норму, которая запретит нарушать сроки проведения медобследований для установления инвалидности.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Политика
Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Здоровье
Названы пять ранних признаков рака толстой кишки
Кроме полипов, медики назвали еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития рака толстого кишечника.
Наука
Экологии предложили новую роль в естественном отборе
Исследователи из Австралии и Германии предложили новый подход, который объясняет, как экологические обстоятельства могут дать толчок жизни в самом ее начале и на каждом из основных эволюционных этапов.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Экономика
АФК «Система» приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real
Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Хоккей
«Баффало» обыграл «Торонто», Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ
Футбол
«Манчестер Сити» поставил условия «Баварии» по трансферу Сане
Как сообщает The Sun, чемпион Англии хочет выручить денежную сумму с трансфера своего футболиста, а также заполучить полузащитника Сержа Гнабри, который ранее выступал за лондонский «Арсенал».
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверил цвет настроения в Челябинске
В понедельник, 17 февраля, Филиппа Киркорова тепло принимали поклонники в зале челябинского театра оперы и балета.
Биатлон
Норицын озвучил состав на индивидуалку в Антхольце
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о составе команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Италии.
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Здоровье
В Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В Биробиджане ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал мэр областной столицы Александр Головатый.
Футбол
Тухель: «Другие команды тоже проигрывали в Дортмунде»
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал гостевое поражение от дортмундской "Боруссии" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Наука
Ученые подключили к мозгу слепой пациентки бионический глаз
Учёным из Университета Мигеля Эрнандеса удалось подключить бионический глаз к мозгу пациентки, страдающей слепотой.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой
Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.
Культура
В Большом театре прошла премьера оперы «Садко»
Армия и оружие
Созданный в Воронеже Ил-112В совершит второй полет в апреле
В апреле текущего года второй полет совершит новейший военно-транспортный самолет Ил-112В.