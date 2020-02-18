Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
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Стали известны новые подробности несостоявшегося теракта в Керчи

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Опубликовано видео задержания сотрудниками ФСБ несостоявшихся террористов в Керчи

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Одноклассники рассказали о подозреваемых в подготовке теракта в Керчи

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Задержанный в Керчи подросток признался, что готовил теракт в школе

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В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
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Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
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Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК вчера в 08:38
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Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
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Общество

Дневной сон два раза в неделю снижает риск сердечного приступа

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Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Телеканал 360° 20:01
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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

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Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Политика

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы

Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
РБК 12:09
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Наука

Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»

Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
РБК 20:29
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии

Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.
Радио Комсомольская правда 16 февраля в 04:59
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Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
Здоровье

От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане

В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
Псковское агентство информации 05:47
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС 16:45
Кино

Дауни-младший и Холланд побывали в фильме «Назад в будущее»

Видео необычного отрывка из фильма «Назад в будущее» появилось на YouTube-канале EZRyderX47.
iReactor вчера в 04:30
Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru 17:40
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров попрощался с Челябинском и показал свой VIP-вагончик

Филипп Киркоров 17 февраля дал концерт жителям Южного Урала, а сегодня утром отправился на вокзал в свой фирменный VIP-вагончик.
Актуальные Новости 05:45
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что второй турист из России заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess.
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Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

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Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
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Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев погиб, проводится проверка.
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Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уходит с Первого канала.
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

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В школах Челябинска продлили карантин

Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
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В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

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