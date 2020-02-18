Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Стали известны новые подробности несостоявшегося теракта в Керчи

Крым 2414:03

Одноклассники рассказали о подозреваемых в подготовке теракта в Керчи

РБК14:13

Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках

РИА Новости10:34

Опубликовано видео задержания сотрудниками ФСБ несостоявшихся террористов в Керчи

ИА Крыминформ09:43

ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков

RT на русском12:09

Задержанный в Керчи подросток признался, что готовил теракт в школе

ТАСС09:41

Психолог рассказал, как выявить потенциальных «колумбайнеров»

РИА Новости Крым12:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Футбол

Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).
Чемпионат 20:04
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Политика

США призвали Россию вывести войска с Восточной Украины

Выступая в Совбезе ООН, американский дипломат Черит Норман Шале призвала власти РФ вывести все военные подразделения с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств по минским договоренностям.
Московский Комсомолец 17:04
Наука

Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»

Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
РБК 20:29
Армия и оружие

Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции

О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
ИнфоСМИ 11:39
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru 14:53
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru вчера в 02:14
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru 19:40
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Российская газета 18:45
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Политика

Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе

Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.
Rambler News Service 00:57
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 03:56
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

Вести.Ru 18:27
Фигурное катание

Сотникова рассказала о причинах госпитализации

Газета.Ru 16:25
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Здоровье

В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:21
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги на $1,5 млрд

В декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на $1,517 млрд — с $11,491 млрд до $9,974 млрд.
Известия 20:19
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском 05:40
Технологии

В Китае создали роботов, измеряющих температуру тела людей в толпе

Аргументы и Факты 04:39
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета 06:15
Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Актуальные Новости 03:41
Биатлон

Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Нева Спорт 11:09
Футбол

Дзюба рассказал об отношении к Черчесову и Карпину

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о наставнике "Ростова" Валерии Карпине и главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
Газета.Ru 16:11
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Шоу-бизнес

Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака

Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Вечерняя Москва 09:17
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»

StarHit.ru вчера в 23:30
Футбол

А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?

Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Чемпионат вчера в 10:18
Происшествия

Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей

Народные новости вчера в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
Главное