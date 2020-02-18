Происшествия
Газета.RuФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в , Ашберн
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Политика
В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»
"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Авто
Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
Генеральный директор Jaguar Land Rover сэр Ральф Шпет представил на специальном мероприятии в Национальном центре инноваций в автомобилестроении Университета Уорвика (NAIC) совершенно новую платформу под названием Vector.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Энергетика
Нефть поднялась выше $58 за баррель
По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поступит в ВМФ в первом квартале 2020 года
Фрегат "Адмирал Касатонов"передадут в распоряжение Военно-морского флота (ВМФ) уже в текущем году.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Политика
Путин поддержал идею запретить комиссию при оплате услуг ЖКХ
Президент России Владимир Путин оценил идею о запрете комиссии при плате за услуги ЖКХ и согласился рассмотреть предложение.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Происшествия
Бывший вице-премьер Чувашии отправится в колонию на 4,5 года
Соратник скандального главы Михаила Игнатьева признан виновным в афере на 24 млн рублей Ленинский районный суд города Чебоксары сегодня, 18 января 2020 года объявил о своем решении: бывший первый заместитель председателя кабинета министров, бывший министр экономразвития Чувашии Владимир Аврелькин получил 4,5 года колонии общего режима.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Политика
Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю
Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах 9 мая в Москве
Во время беседы президент Болгарии подтвердил свое желание принять участие 9 мая в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Авто
Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах
Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Хоккей
«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Свечников забил гол
«Каролина Харрикейнз» одолела «Нэшвилл Предаторз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. У победителей отличились Джордан Стаал, Андрей Свечников, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.