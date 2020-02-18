Происшествия
RT на русскомФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков
ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб. Сообщается, что они состояли в специализированных группах в социальных сетях, собирали взрывные устройства и испытывали их на домашних животных.
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Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
Павленскому предъявили обвинения во Франции
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Спорт
Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение
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Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью
Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Армия и оружие
В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
Политика
Совбез ООН начал заседание по выполнению Минских соглашений
Во вторник, 18 февраля, Совет безопасности ООН в Нью-Йорке начал открытое заседание посвященное пятой годовщине Минских соглашений.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.
Футбол
Атлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)
Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино включены в стартовый состав английского "Ливерпуля" на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Общество
РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда
ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.
Общество
Гражданство РФ в упрощенном порядке смогут получить обладатели 135 профессий
Минтруд РФ утвердил расширенный перечень профессий, обладатели которых могут рассчитывать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.