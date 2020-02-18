Происшествия

RT на русскомRT на русскомФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков

ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб. Сообщается, что они состояли в специализированных группах в социальных сетях, собирали взрывные устройства и испытывали их на домашних животных.
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