Происшествия
Газета.RuФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
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Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Политика
Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике
РФ и Германия договорились создать совместную группу по энергетике, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-российской конференции в немецкой столице.
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Происшествия
Экстремальная посадка пассажирского самолета в шторм попала на видео
Опасная посадка пассажирского лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту «Хитроу» попала на видео.
Футбол
Кокорин оформил дубль за «Сочи» в дебютном матче против «Динамо»
Политика
Кудрин: Путин привлек во власть многих передовых специалистов
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, президент страны Владимир Путин привел во власть команду из Санкт-Петербурга, которая проявила свой профессионализм во многих сферах.
Футбол
Юрген Клопп: «Добро пожаловать на „Энфилд“. Еще ничто не кончено»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1). — Это не должно было случиться, но это случилось, — цитирует BBC Клоппа.
Биатлон
Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ
Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
Армия и оружие
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Гаджеты
Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Армия и оружие
В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи
Космос
NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака
Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
Политика
Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
Общество
Reuters: США готовятся вбить электронный клин между Huawei и Тайванем
Введение запрета на поставки любых микросхем китайской Huawei рассматривает американское правительство, сообщил 18 февраля Reuters со ссылкой на свои источники.
Гаджеты
Компания LG представила сразу три новых смартфона
Линейка смартфонов LG K пополнилась сразу тремя новыми моделями: LG K61, LG K51S и LG K41S.
Общество
Дневной сон два раза в неделю снижает риск сердечного приступа
Армия и оружие
В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
Гаджеты
Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение
Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
Футбол
Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Шоу-бизнес
На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной
Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.