Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

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