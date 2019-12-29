ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий. Информацию о террористах предоставили спецслужбы США. У задержанных изъяли улики, подтверждающие их вину.

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

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