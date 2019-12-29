Политика

РИА НовостиРИА НовостиФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий. Информацию о террористах предоставили спецслужбы США. У задержанных изъяли улики, подтверждающие их вину.
Читать в источнике
Комментировать876

Подробнее о событии

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

РИА Новости14:12

Двое россиян собирались устроить теракты в Петербурге в новогодние праздники

78.ru12:01

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

ТАСС11:41

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневник11:45

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Ру11:34

Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Интерфакс12:30

ФСБ задержала двух человек, готовивших теракт в новогодние праздники в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург11:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:03, Ашберн
Политика

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
RT на русском 16:13
Происшествия

Новая котельная горит в селе Восток

Пожар в селе Восток Поронайского района произошел сегодня утром, 30 декабря.
АСТВ 18:38
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Политика

Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи

Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
News.ru 14:56
Происшествия

Мужчина пострадал при столкновении микроавтобуса и грузовика на въезде в Корсаков

Водитель автомобиля Toyota Town Ace врезался в припаркованный грузовик, затем микроавтобус задом откатился на встречную полосу.
АСТВ 17:17
Происшествия

В США самолет упал на жилой дом

Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
РИА Новости 15:57
Гаджеты

В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Профиль 09:41
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

РБК 15:47
Хоккей

«Салават Юлаев» уступил в первом матче Кубка Шпенглера

Bash.News 27 декабря в 02:06
Происшествия

Певец Рома Жуков устроил пьяный дебош в аэропорту Якутска

Как сообщают якутские СМИ, дебош устроили известный российский музыкант, певец и композитор, экс-участник группы "Мираж" Рома Жуков и его спутница.
Интерфакс - Россия 00:45
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 30 декабря

РБК 18:18
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК 14:39
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Коммерсантъ 01:29
Политика

Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии

Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Московский Комсомолец 18:31
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в минувший уик-энд

Аргументы и Факты 18:36
Политика

Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
РИА Новости 13:12
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Именно по состоянию туалетов на предприятиях экс-ведущий Top Gear и определяет качество машин.
Tvoe-avto.com 16:56
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Спорт

Ретивых стал четвертым в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Нева Спорт 07:13
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» с помощью паса судьи

NewInform 18:48
Общество

В Минске акция против интеграции с Россией прошла без задержаний

Воскресная акция против интеграции с Россией – пятая по счету с начала декабря в Минске, предыдущие, также не согласованные с минскими властями, прошли 7, 8, 20 и 21 декабря и были приурочены к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
РИА Новости 06:57
Политика

Мария Захарова ответила на вызов посла РФ в МИД Польши

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев 27 декабря был вызван в МИД Польши.
РЕН ТВ 18:26
Культура

Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru 07:03
Наука

Киты ловят рыбу с задержкой

Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.
Наука и жизнь 00:10
Политика

Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине

По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.
Lenta.ru 19:00
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Политика

В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года

Ранее, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» сообщил, что плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года.
Известия 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное