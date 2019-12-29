Политика
РИА НовостиФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий. Информацию о террористах предоставили спецслужбы США. У задержанных изъяли улики, подтверждающие их вину.
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ФСБ задержала двух человек, готовивших теракт в новогодние праздники в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург11:27
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
В Минске акция против интеграции с Россией прошла без задержаний
Воскресная акция против интеграции с Россией – пятая по счету с начала декабря в Минске, предыдущие, также не согласованные с минскими властями, прошли 7, 8, 20 и 21 декабря и были приурочены к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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Мария Захарова ответила на вызов посла РФ в МИД Польши
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По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.
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Политика
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Ранее, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» сообщил, что плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года.