Политика

РИА НовостиРИА НовостиФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий. Информацию о террористах предоставили спецслужбы США. У задержанных изъяли улики, подтверждающие их вину.
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с чего всё началось

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ТАСС11:41

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ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

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Двое россиян собирались устроить теракты в Петербурге в новогодние праздники

78.ru12:01

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневник11:45

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

ТАСС11:41

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

РИА Новости14:12

Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Интерфакс12:30

ФСБ задержала двух человек, готовивших теракт в новогодние праздники в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург11:27
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
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Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
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Три новых производства появятся в Новосибирской области

РБК Новосибирск 21:55
Экономика

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

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