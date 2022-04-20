Lenta.ruФСБ задержала еще шестерых членов банды Басаева, напавших на псковских десантников в ЧечнеСотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали шестерых участников банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году.Lenta.ruВсе задержанные — жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов.РИА НовостиАтака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошла 29 февраля 2000 года в районе селения Улус-Керт в Чечне.Фонтанка.РуВо время нападения погибли 84 десантника, четверо военнослужащих были ранены.ТАССЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнТК ЗвездаPiter.tvИзвестияНТВВоенное делоSmotrim.ruТатарстан-24Центральная Служба НовостейМой БрянскРЕН ТВInkazanГТРК ПсковФонтанка.РуРБК Татарстан116.ruKazanfirst.ruРидусФАНRT на русскомКомсомольская правдаЦарьградНародные новостиГазета.RuПетербургский дневникНациональная служба новостейПодробнее о событииШесть членов банды Басаева задержаны в Петербурге и ТатарстанеSmotrim.ru04:27В Петербурге и Татарстане задержали шестерых членов банды Басаева, обвиняемых в нападении на шестую роту псковских десантниковФонтанка.Ру05:14В России задержаны ещё шесть фигурантов дела о нападении на псковских десантников в ЧечнеRT на русском04:57Задержаны еще шесть членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантниковТАСС04:46Задержаны еще шесть фигурантов дела о нападении на псковских десантников в ЧечнеРИА Новости05:46ФСБ задержала еще шестерых членов банды Басаева, напавших на псковских десантников в ЧечнеLenta.ru04:12СК сообщил о задержании шестерых членов банды БасаеваВзгляд.ру04:12Показать ещёОценить1,5KПоделиться