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ФСБ задержала еще шестерых членов банды Басаева, напавших на псковских десантников в Чечне

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали шестерых участников банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году.
Lenta.ru
Все задержанные — жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов.
РИА Новости
Атака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошла 29 февраля 2000 года в районе селения Улус-Керт в Чечне.
Фонтанка.Ру
Во время нападения погибли 84 десантника, четверо военнослужащих были ранены.
ТАСС

Подробнее о событии

Шесть членов банды Басаева задержаны в Петербурге и Татарстане
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Задержаны еще шесть членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников
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ФСБ задержала еще шестерых членов банды Басаева, напавших на псковских десантников в Чечне
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