— Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики со стороны объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба, — напомнили в ведомстве
Отвечая на вопрос, в какой момент у альянса не останется иного выбора, кроме как вступить в конфликт с Россией, генерал сказал, что это может произойти в том случае, если российская сторона изменит свои планы по спецоперации на Украине и будет представлять «большую угрозу».