Отвечая на вопрос, в какой момент у альянса не останется иного выбора, кроме как вступить в конфликт с Россией, генерал сказал, что это может произойти в том случае, если российская сторона изменит свои планы по спецоперации на Украине и будет представлять «большую угрозу».