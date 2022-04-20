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ФСБ задержала еще шестерых членов банды Басаева, напавших на псковских десантников в Чечне

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали шестерых участников банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году.
Lenta.ru
Все задержанные — жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов.
РИА Новости
— Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики со стороны объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба, — напомнили в ведомстве
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Вечерняя Москва
Во время нападения погибли 84 десантника, четверо военнослужащих были ранены.
ТАСС

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