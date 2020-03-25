Происшествия
РБКФСБ задержала фигуранта дела о нападении на псковских десантников
Во Владимирской области задержали 37-летнего уроженца Чечни Майрбека Башаева, причастного к нападению на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году, сообщается на сайте ФСБ.
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Экономика
Путин огласил меры поддержки малого и среднего бизнеса
В телеобращении к нации глава государства заявил, что малому и среднему бизнесу дается отсрочка по налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев.
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
Общество
В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
Здоровье
О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Армия и оружие
Российская военная колонна в Италии попала на видео
Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию
Игры
В Ghost Recon Breakpoint пройдут бесплатные выходные
В игре пройдут бесплатные выходные, приуроченные к выпуску свежих дополнений. Акция закончится в воскресенье, 29 марта.
Политика
Завершился саммит G20 по коронавирусу с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о завершении саммита «Группы двадцати» (G20), который прошел в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Кремль объяснил инициативу о налоге на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Здоровье
ВОЗ признала честными данные о ситуации с коронавирусом в России
Оснований утверждать, что российские власти занижают данные о количестве заболевших коронавирусом, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Хоккей
Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин
Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.
Общество
МВД: Более 500 человек наказаны за нарушение карантина
Отмечается, что за нарушение законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, уже привлечено к административной ответственности более 500 лиц.
Наука
Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом
Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Общество
Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус
«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек
В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о развитии ситуации с коронавирусом в России
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Происшествия
СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Общество
Роскомнадзор требует от Twitter удалить фейк о комендантском часе
Роскомнадзор направил соцсети Twitter требование удалить недостоверную информацию в комендантском часе в Москве.
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Волейбол
Алексей Вербов покидает «Зенит-Казань»
Ассистент главного тренера «Зенит-Казани» Алексей Вербов, в нынешнем сезоне руководившей командой, покидает клуб.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Общество
В Казахстане скончался первый пациент с коронавирусом
Врачи Казахстана зарегистрировали первый случай смерти пациентки, у которой выявлен коронавирус нового типа.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Спорт
Турнир претендентов по шахматам приостановлен из-за коронавируса
Турнир претендентов в столице Урала остановлен после седьмого тура. Такое решение приняла Международная шахматная федерация (FIDE).
Энергетика
Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга»
Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, констатирует Bloomberg.