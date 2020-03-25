Во Владимирской области задержали 37-летнего уроженца Чечни Майрбека Башаева, причастного к нападению на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году, сообщается на сайте ФСБ.

ФСБ задержала фигуранта дела о нападении на псковских десантников

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