Происшествия

РБКРБКФСБ задержала фигуранта дела о нападении на псковских десантников

Во Владимирской области задержали 37-летнего уроженца Чечни Майрбека Башаева, причастного к нападению на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году, сообщается на сайте ФСБ.
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Сотрудники ФСБ задержали бывшего боевика по делу о гибели псковских десантников

Lenta.ru07:50

Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников

РИА Новости07:20

Под Владимиром задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

ТАСС07:01

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

RT на русском07:16

ФСБ задержала участвовавшего в бою с псковскими десантниками боевика

Известия07:04

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Интерфакс07:18

Видео задержания бывшего боевика, напавшего на псковских десантников

РЕН ТВ07:24
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Экономика

Путин огласил меры поддержки малого и среднего бизнеса

В телеобращении к нации глава государства заявил, что малому и среднему бизнесу дается отсрочка по налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев.
Вечерняя Казань вчера в 10:06
Общество

Борис Акунин заразился коронавирусом

РБК 10:49
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
BFM.ru вчера в 10:02
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
RT на русском 09:13
Здоровье

О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 вчера в 04:38
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество

Лев Лещенко переведен в реанимацию

МонаВиста 06:21
Игры

В Ghost Recon Breakpoint пройдут бесплатные выходные

В игре пройдут бесплатные выходные, приуроченные к выпуску свежих дополнений. Акция закончится в воскресенье, 29 марта.
3DNews вчера в 10:03
Политика

Завершился саммит G20 по коронавирусу с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о завершении саммита «Группы двадцати» (G20), который прошел в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:29
Экономика

Кремль объяснил инициативу о налоге на проценты по вкладам

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Известия 09:59
Здоровье

ВОЗ признала честными данные о ситуации с коронавирусом в России

Оснований утверждать, что российские власти занижают данные о количестве заболевших коронавирусом, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет.
News.ru 09:57
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Хоккей

Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин

Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.
Газета.Ru вчера в 16:23
Общество

МВД: Более 500 человек наказаны за нарушение карантина

Отмечается, что за нарушение законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, уже привлечено к административной ответственности более 500 лиц.
Российская газета 09:56
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Evo-rus.com 09:04
Общество

Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус

«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Говорит Москва 09:57
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек

В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Газета.Ru 09:34
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о развитии ситуации с коронавирусом в России

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

РИА Новости вчера в 23:39
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Общество

Роскомнадзор требует от Twitter удалить фейк о комендантском часе

Роскомнадзор направил соцсети Twitter требование удалить недостоверную информацию в комендантском часе в Москве.
Российская газета 10:04
Общество

Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Профиль вчера в 01:34
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Волейбол

Алексей Вербов покидает «Зенит-Казань»

Ассистент главного тренера «Зенит-Казани» Алексей Вербов, в нынешнем сезоне руководившей командой, покидает клуб.
Республика Татарстан 08:20
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией

О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 16:26
Происшествия

В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 00:57
Общество

В Казахстане скончался первый пациент с коронавирусом

Врачи Казахстана зарегистрировали первый случай смерти пациентки, у которой выявлен коронавирус нового типа.
ТАСС 10:38
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 12:29
Спорт

Турнир претендентов по шахматам приостановлен из-за коронавируса

Турнир претендентов в столице Урала остановлен после седьмого тура. Такое решение приняла Международная шахматная федерация (FIDE).
Областная газета 04:15
Энергетика

Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга»

Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, констатирует Bloomberg.
РБК 05:43
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