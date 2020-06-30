Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом во вторник, 30 июня, со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщает «Интерфакс».

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