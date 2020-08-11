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Ведомости
Ведомости

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.В источнике
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Уфа1.ру

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

Уфа1.ру08:13
КП - Уфа

Опубликовано видео задержания жителя Башкирии, готовившего теракт у здания администрации

КП - Уфа07:46
Стерлеград

УФСБ по РБ: В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт

Стерлеград06:09
RT на русском

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

RT на русском06:29
РИА Новости

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта

РИА Новости06:29
ТАСС

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

ТАСС06:38
Башинформ

В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт - видео

Башинформ06:01

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
РИА Новости06:38
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Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
RT на русском12:01

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Шнуров написал стихотворение о Лукашенко и протестах в Белоруссии

Лидер группы "Ленинград" и сопредседатель "Партии Роста" Сергей Шнуров в своем Instagram-аккаунте опубликовал стихи, посвященные вновь переизбранному президенту Белоруссии Александру Лукашенко и массовым беспорядкам в республике.
CT news08:00
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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