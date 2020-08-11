ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
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«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.В источнике
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