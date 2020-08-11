Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Ведомости
Ведомости

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.В источнике
Подробнее о событии
Уфа1.ру

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

Уфа1.ру08:13
КП - Уфа

Опубликовано видео задержания жителя Башкирии, готовившего теракт у здания администрации

КП - Уфа07:46
Стерлеград

УФСБ по РБ: В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт

Стерлеград06:09
RT на русском

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

RT на русском06:29
РИА Новости

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта

РИА Новости06:29
ТАСС

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

ТАСС06:38
Башинформ

В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт - видео

Башинформ06:01

Ветераны «Спартака» требуют пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Грубейшие ошибки главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова не оставили равнодушными ветеранов столичного клуба.
Вести.Ru08:32

В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Малышева

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело в отношении 24-летнего Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на улице Малышева в уральской столице и угоне автомобиля.
Вечерние Ведомости06:54

Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со «Спартаком»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал спорные решения главного арбитра матча со «Спартаком» Василия Казарцева, который поставил в ворота московского клуба два пенальти, позволившие черноморской команде добиться ничьей (2:2).
Metaratings02:55

Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
РИА Новости08:31
2