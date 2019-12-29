Политика

RT на русскомRT на русскомФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, планировавших совершить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников. Информацию о готовившемся преступлении предоставили партнёры из США по линии спецслужб.
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ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

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Двое россиян собирались устроить теракты в Петербурге в новогодние праздники

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ФСБ задержала двух человек, готовивших теракт в новогодние праздники в Петербурге

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Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Интерфакс12:30

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

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