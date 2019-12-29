Политика

RT на русскомRT на русскомФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, планировавших совершить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников. Информацию о готовившемся преступлении предоставили партнёры из США по линии спецслужб.
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ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

РИА Новости14:12

Двое россиян собирались устроить теракты в Петербурге в новогодние праздники

78.ru12:01

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

ТАСС11:41

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневник11:45

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США

Интерфакс11:37

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Ру11:34

ФСБ задержала двух человек, готовивших теракт в новогодние праздники в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург11:27
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
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США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
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