Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, планировавших совершить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников. Информацию о готовившемся преступлении предоставили партнёры из США по линии спецслужб.

Политика Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.

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Общество «Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток "Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.

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