Политика

RT на русскомRT на русскомФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, планировавших совершить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников. Информацию о готовившемся преступлении предоставили партнёры из США по линии спецслужб.
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ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

РИА Новости14:12

Двое россиян собирались устроить теракты в Петербурге в новогодние праздники

78.ru12:01

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

ТАСС11:41

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневник11:45

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Ру11:34

Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Интерфакс12:30

ФСБ задержала двух человек, готовивших теракт в новогодние праздники в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург11:27
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
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CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в церкви в американском округе Таррант (штат Техас).
ТАСС 13:35
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

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Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
RT на русском 10:26
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Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
ВЛуки.ру 27 декабря в 11:00
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Футбол

«Рома» сменит владельца в ближайшие часы

В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
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Происшествия

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

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"Ростелеком" не нашел утечки персональных данных пользователей портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11:33
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

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В Москве простились с народной артисткой России Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
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Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году

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Адбулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын закончит карьеру в ближайшие годы.
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Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был "пактом о ненападении", утверждая, что ответственность за начало второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР.
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Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
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Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Энтузиаст показал сериал «Ведьмак» в виде компьютерной игры

Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.
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«Челси» в концовке одолел «Арсенал»

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Авто

Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин

Бывший ведущий популярной телепрограммы Top Gear объяснил неважное качество продукции российского автопрома отсутствием комфортных туалетов на заводах.
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

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Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 15:42
Политика

В ДНР назвали условия завершения обмена пленными с Киевом

Обмен пленными будет завершен после выполнения Украиной определенных требований, связанных с документами о прекращении уголовного преследования.
Известия 12:06
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