Политика
RT на русскомФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, планировавших совершить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников. Информацию о готовившемся преступлении предоставили партнёры из США по линии спецслужб.
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ФСБ задержала двух человек, готовивших теракт в новогодние праздники в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург11:27
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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