Политика

BFM.ruBFM.ruФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спеслужбу. Два гражданина РФ готовили теракты в местах массового скопления людей в Петербурге в период новогодних праздников.
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Двое россиян собирались устроить теракты в Петербурге в новогодние праздники

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Задержаны двое россиян, готовившие теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники

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Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

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ТАСС11:41

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

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Петербургский дневник11:45

ФСБ задержала двух человек, готовивших теракт в новогодние праздники в Петербурге

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