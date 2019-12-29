Политика
BFM.ruФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спеслужбу. Два гражданина РФ готовили теракты в местах массового скопления людей в Петербурге в период новогодних праздников.
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Задержаны двое россиян, готовившие теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники
КП - Санкт-Петербург11:50
ФСБ задержала двух человек, готовивших теракт в новогодние праздники в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург11:27
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:53, Ашберн
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