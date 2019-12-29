Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спеслужбу. Два гражданина РФ готовили теракты в местах массового скопления людей в Петербурге в период новогодних праздников.

Общество «Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг» "Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.

Единоборства Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).

Политика В Киеве уточнили число переданных Донбассу лиц в рамках обмена Украина передала самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам 127 лиц в рамках состоявшегося обмена пленными, заявил советник главы Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.

Происшествия Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Общество Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.

Экономика Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).