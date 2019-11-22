Общество

REGNUMREGNUMФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти». По данным фактам возбуждены уголовные дела.
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ФСБ задержала девять исламистов «Хизб ут-Тахрир»

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ФСБ задержала в России девятерых членов «Хизб ут-Тахрир»

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В России задержали двух главарей и семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

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Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.
RT на русском 08:07
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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
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Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

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Дождь вчера в 11:38
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Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Газета.Ru 07:24
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В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:32
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Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
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Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
ТАСС 08:14
Армия и оружие

Путин объявил о подготовке новой госпрограммы вооружений

В следующем году в России начнется подготовка новой госпрограммы вооружений.
РБК 08:30
Происшествия

Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон

Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
Интерфакс 06:54
Общество

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Интерфакс 06:12
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса.
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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Политика

Военную доктрину России могут скорректировать

Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Вести.Ru 07:30
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
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Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой

REGNUM 08:04
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Общество

Выяснились подробности разговора Дорониной с Путиным

Газета.Ru 08:22
Театры

Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова

Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
РИА Новости 06:30
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
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Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения

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Политика

Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Life.ru вчера в 14:32
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Политика

В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

Московский Комсомолец вчера в 05:33
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Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга

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Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
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Подмосковные врачи удалили из глаза пациента трехсантиметрового червя

"В результате из глаза пациента был удален червь, размер которого достигал 3-х сантиметров", - сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Новые Известия 07:13
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