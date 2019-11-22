Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ задержала планировавших госпереворот террористов

Готовившие почву для свержения власти и создания «всемирного халифата» девять сторонников запрещенной на территории России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержаны. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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ФСБ задержала группу главарей и участников «Хизб ут-Тахрир»

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