ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта
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Подозреваемого задержали на этапе подготовки к преступлению. Против него возбудили уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".В источнике
С чего всё началось
ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта
Сотрудники ФСБ задержали жителя башкирского города Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта, сообщает региональное управление ведомства. По данным ФСБ, задержанный собирался поджечь здание администрации городского округа.
РИА Новости06:29
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