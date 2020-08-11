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РИА Новости
РИА Новости

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта

Подозреваемого задержали на этапе подготовки к преступлению. Против него возбудили уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта

Сотрудники ФСБ задержали жителя башкирского города Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта, сообщает региональное управление ведомства. По данным ФСБ, задержанный собирался поджечь здание администрации городского округа.
РИА Новости06:29
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РИА Новости

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта

РИА Новости06:29
ТАСС

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

ТАСС06:38
КП - Уфа

ФСБ задержала жителя Башкирии, планировавшего террористический акт

КП - Уфа06:35
RT на русском

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

RT на русском06:29
Уфа1.ру

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта

Уфа1.ру07:07
Стерлеград

УФСБ по РБ: В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт

Стерлеград06:09
Башинформ

В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт - видео

Башинформ06:01

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Пять врачей уволились из Диагностического центра Алтайского края

Министр рассказал, какие недочеты выявила проверка в Диагностическом после скандала Жалобы врачей на неверно начисленную зарплату подтвердились Как ранее писал amic.ru, в июне внимание СМИ было приковано к Диагностическому центру Алтайского края, персонал которого рассказал о том, что два месяца подряд сотрудники получают МРОТ, хотя работали с полной нагрузкой.
АМИТЕЛ00:56
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Госпиталь МЧС развернут в Ивановской области в течение полугода

11 августа вступило в силу распоряжение правительства РФ о выделении МЧС России из резервного фонда правительства средств для предоставления разовой финансовой помощи бюджету Ивановской области на софинансирование расходов по развертыванию на территории региона быстровозводимого инфекционного госпиталя на 360 коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.
ИвановоLive06:17
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Стоимость «онлайн-набора» к школе в Саратове выросла на 5%

По средней стоимости подготовки к школе, включая предметы для онлайн-обучения, - 17,6 тыс. руб. (на 5% больше, чем в прошлом году) - Саратов стал одним из самых недорогих городов - дешевле только в Тольятти (16 тыс.).
СаратовБизнесКонсалтинг02:33
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«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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