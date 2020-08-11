Пять врачей уволились из Диагностического центра Алтайского края

Министр рассказал, какие недочеты выявила проверка в Диагностическом после скандала Жалобы врачей на неверно начисленную зарплату подтвердились Как ранее писал amic.ru, в июне внимание СМИ было приковано к Диагностическому центру Алтайского края, персонал которого рассказал о том, что два месяца подряд сотрудники получают МРОТ, хотя работали с полной нагрузкой.