Позже в Лефортовском суде Москвы подтвердили, что туда поступили материалы ФСБ на избрание Завалишиной меры пресечения в виде заключения под стражу, ей вменяют ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), дело пока не рассмотрено.
Что беспокоит пользователей Пользователь Windows под никнеймом Lucas A посетовал на то, что обновленный «Блокнот» запускается в три раза медленнее классического Win32-приложения – 1,5 секунды вместо 0,5 секунды.
Телефонный формат общения президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами стал более востребован в последнее время, с начала года глава государства провел уже 140 бесед с более чем 40 лидерами стран, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Проходя мимо датчиков, обезьяны автоматически активировали воспроизведение видео или аудио, которое проигрывалось всё время, пока обезьяна оставалась в зоне действия датчика, являясь фактическим активатором работы медиаплеера.