Позже в Лефортовском суде Москвы подтвердили, что туда поступили материалы ФСБ на избрание Завалишиной меры пресечения в виде заключения под стражу, ей вменяют ст. 275 УК РФ (« Государственная измена »), дело пока не рассмотрено.