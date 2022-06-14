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ФСБ задержала москвичку по подозрению в государственной измене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянку - некую Екатерину Завалишину, подозреваемую в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
РИА Новости
«Интерфакс» пишет, что фигурантка – Екатерина Завалишина – уже арестована судом.
Фонтанка.Ру
Позже в Лефортовском суде Москвы подтвердили, что туда поступили материалы ФСБ на избрание Завалишиной меры пресечения в виде заключения под стражу, ей вменяют ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), дело пока не рассмотрено.
Взгляд.ру
Максимальное наказание за госизмену — 20 лет лишения свободы.
Коммерсантъ

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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянку по подозрению в государственной измене
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ТАСС: ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене
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В Москве ФСБ задержала женщину, подозреваемую в госизмене
Газета.Ru09:51
Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене
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ФСБ задержала москвичку по подозрению в государственной измене
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