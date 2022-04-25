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ФСБ задержала неонацистов за подготовку убийства журналиста Соловьева по заданию СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, которая планировала по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) убийство российского журналиста Владимира Соловьева.
Комсомольская правда
Уточняется, что во время обысков было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, а также граната РГД-5, свыше 1 тысячи патронов.
Комсомольская правда
Нашлись также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
КМВ Новости
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известного российского журналиста.
Московский Комсомолец

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ФСБ задержала группу неонацистов за подготовку убийства журналиста Соловьева по заказу СБУ
Lenta.ru07:01
ФСБ задержала неонацистов, планировавших убийство Владимира Соловьева
РБК07:03
ФСБ задержала планировавших убийство журналиста Соловьёва неонацистов
RT на русском07:03
ФСБ задержала террористов, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева
Комсомольская правда07:04
ФСБ задержала неонацистов за подготовку убийства журналиста Соловьева по заданию СБУ
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ФСБ сообщила о задержании неонацистов, готовивших убийство Владимира Соловьева
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ФСБ: группа неонацистов готовила по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьёва
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