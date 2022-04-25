Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, которая планировала по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) убийство российского журналиста Владимира Соловьева.
Уточняется, что во время обысков было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, а также граната РГД-5, свыше 1 тысячи патронов.
«Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 года в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказано в сообщении.