Уточняется, что во время обысков было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, а также граната РГД-5, свыше 1 тысячи патронов.