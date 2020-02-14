Происшествия
ИзвестияФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в пятницу, 14 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Политика
Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть
Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, так как они поставляют продукт по мировой цене.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Происшествия
На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
Кино
На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»
Возможно, действие второго сезона стартует сразу после событий первого, и армии Нильфгаарда еще предстоит пережить редизайн, однако так ли это, покажет лишь время.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы
Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Общество
Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Космос
NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала о дружбе с недосягаемой Жанной Фриске
Как отметила певица, духовно они были с Фриске на одной волне. Жанна стала для Юлии лучшей подругой, хотя потом они не так часто общались.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Политика
Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
Культура
В Москве открывается выставка работ Анненкова
Происшествия
Трое россиян сбежали из коронавирусного карантина в Санкт-Петербурге
Карантин для прибывших из Китая в Санкт-Петербурге, помимо Аллы Ильиной, самовольно покинули еще трое пациентов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела Ильиной.
Политика
Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Шоу-бизнес
Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.