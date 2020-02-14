Происшествия

ИзвестияИзвестияФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в пятницу, 14 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Читать в источнике
Комментировать753

Подробнее о событии

Жителя Московской области задержали за финансирование ИГИЛ

Подмосковье Сегодня04:22

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в финансировании ИГ мужчины

РБК03:42

В Подмосковье задержали мужчину, отправившего в ИГ 25 млн рублей

SM News04:03

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ТАСС02:46

Жителя Подмосковья задержали за финансирование ИГИЛ

РИАМО03:35

ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*

РИА Новости03:29

ФСБ задержала в Подмосковье финансиста ИГ, отправившего террористам 25 млн рублей

ФАН03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика

Бывший глава Калужской области Артамонов станет сенатором

ТАСС 01:42
Политика

В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Известия 03:22
Футбол

«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира

Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
КМВ Новости 03:50
Политика

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Газета.Ru 04:50
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
РИА Новости 10:04
Политика

Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, так как они поставляют продукт по мировой цене.
Взгляд.ру 07:49
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
РБК 07:26
Биатлон

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:01
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Gazeta.SPb 08:52
Происшествия

На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
РИА Новости 09:17
Кино

На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»

Возможно, действие второго сезона стартует сразу после событий первого, и армии Нильфгаарда еще предстоит пережить редизайн, однако так ли это, покажет лишь время.
Киноафиша России 04:33
Армия и оружие

Вертолет сирийской армии сбили ракетой в Идлибе

Газета.Ru 08:40
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
РИА Новости 10:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Paparazzi.ru 04:29
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер 09:58
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 07:33
Политика

На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы

Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
Деловое.ТВ вчера в 09:22
Общество

В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Известия 04:53
Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Газета.Ru вчера в 22:53
Общество

Владимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
REGNUM 09:20
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Популярная механика вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала о дружбе с недосягаемой Жанной Фриске

Как отметила певица, духовно они были с Фриске на одной волне. Жанна стала для Юлии лучшей подругой, хотя потом они не так часто общались.
Shraibikus News 08:48
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Политика

Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
ТК Звезда вчера в 08:56
Культура

В Москве открывается выставка работ Анненкова

ТАСС 12 февраля в 06:13
Происшествия

Трое россиян сбежали из коронавирусного карантина в Санкт-Петербурге

Карантин для прибывших из Китая в Санкт-Петербурге, помимо Аллы Ильиной, самовольно покинули еще трое пациентов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела Ильиной.
Ведомости 05:36
Политика

Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
URA.Ru вчера в 04:38
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
Московский Комсомолец вчера в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное