Происшествия

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ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в пятницу, 14 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Жителя Московской области задержали за финансирование ИГИЛ

Подмосковье Сегодня04:22

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ТАСС02:46

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Телеканал 360°03:00

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

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Жителя Подмосковья задержали за финансирование ИГИЛ

РИАМО03:35

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в финансировании ИГ мужчины

РБК03:42

ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*

РИА Новости03:29
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