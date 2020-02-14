ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в пятницу, 14 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Политика Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.

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Игры Google: Baldur’s Gate 3 выйдет в этом году Larian Studios не спешит раскрывать сроки релиза своей Baldur’s Gate 3, однако Google, похоже, сделала это за бельгийскую команду в свежем объявлении о готовящихся к выходу временных эксклюзивах сервиса Stadia.

Кино Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.

Гаджеты Google слила информацию об Android 11 В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.

Происшествия Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.