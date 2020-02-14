Происшествия
ИзвестияФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в пятницу, 14 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Политика
Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
Шоу-бизнес
Попытавшуюся закинуть ногу за голову Лободу заподозрили в нетрезвом выступлении
Происшествия
Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО
Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным днем
Президент Владимир Путин заявил, что день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию необходимо провести в будний день.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ
Экономика
«Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций
Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
Армия и оружие
Армия России получит танки Т-90М в этом году
В ходе общения с журналистами, Александр Потапов подтвердил то, что в этом 2020 году начнутся поставки танков Т-90М для Сухопутных войск Вооруженных сил России.
Гаджеты
Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
Армия и оружие
Реакция российских военных на обстрел американцами сирийцев попала на видео
Реакция российских военных на столкновение американцев и сирийских курдов в провинции Хасака в Сирии попала на видео.
Игры
Google: Baldur’s Gate 3 выйдет в этом году
Larian Studios не спешит раскрывать сроки релиза своей Baldur’s Gate 3, однако Google, похоже, сделала это за бельгийскую команду в свежем объявлении о готовящихся к выходу временных эксклюзивах сервиса Stadia.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Гаджеты
Google слила информацию об Android 11
В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
Здоровье
Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
Здоровье
Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ
Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России ниже эпидемического порога, считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо.
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Политика
Песков: не читавшие Конституцию не снижают уровень рабочей группы
Наличие в составе рабочей группы по изменению Конституции людей, которые не читали Основной закон, не снижает ее уровня, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.