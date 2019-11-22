Общество
ИзвестияФСБ задержала в России девятерых членов «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве, Тюмени и Татарстане девятерых членов запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», создававших закрытые сети сторонников в регионах. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщили в ведомстве.
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Общество
Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom
Владимир Мединский «не поощряет», когда его дети играют в компьютерные игры, и сам имел опыт увлечения играми.
РБК 14:03
Общество
В Минздраве назвали новую дату подорожания медсправки для водителей
Сообщается, что новые правила проведения медосмотра вступят в силу с 1 июля 2020 года.
РИА Новости Крым 01:57
Армия и оружие
Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса
В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Rusvesna.su 11:13
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
RT на русском 03:09
Происшествия
В Одессе приостановил работу аэропорт
РИА Новости 05:13
Футбол
Миранчук летом может перейти из «Локомотива» в «Ювентус»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком туринского "Ювентуса".
Газета.Ru вчера в 15:48
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Ugpressa.ru 02:58
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
RT на русском 11:49
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 13:01
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Российская газета 03:56
Гаджеты
Новый Honor V30 Pro протестировали в бенчмарке AnTuTu
О новых смартфонах линейки Honor V30 последнее время появляется немало сообщений.
Astera 13:19
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Bookmaker-ratings.ru 09:42
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Коммерсантъ 13:38
Кино
Netflix представила названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака»
Netflix опубликовала названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака». Создатели экранизации представили все серии в твиттере.
CyberSport.ru 11:27
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Популярная механика 17 ноября в 19:02
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка, у пистолета заклинило затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
RT на русском 10:24
Спорт
Выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процедуру выдачи российским спортсменам разрешения на выступления на международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.
RT на русском 13:54
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве
До середины следующей недели в Москве сохранится солнечная погода, затем наступит ухудшение, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:19
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Вести.Ru 14:18
Политика
Вучич поручил проверить данные о вербовке россиянином военного Сербии
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в среду, что президент страны Александр Вучич отдал приказ спецслужбам проверить публикации СМИ о попытке вербовки сербского военного некими российскими шпионами.
Московский Комсомолец 20 ноября в 09:25
Политика
Песков: Фотографии в «Новой газете» об убийстве в Сирии шокируют
Шокирующей назвал фото‑ и видеоинформацию с жестоким убийством в Сирии, опубликованную в «Новой газете», 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:35
Игры
Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam
News.ru вчера в 03:17
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Наука
Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 19 лет
Исследовательская группа из химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури сообщила об обнаружении нового штамма вируса иммунодефицита человека впервые за 19 лет.
Naked Science 17 ноября в 19:02
Кино
Екатерина Тышкевич: Мужу хочется родить хоть пятерых
Именно после «Ничто не случается дважды», где мы сыграли мужа и жену, пришло решение пожениться.
Собеседник 20 ноября в 01:02
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04