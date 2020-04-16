Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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ФСБ задержала в Красноярске подростка, который готовил расстрел в школе

Newslab.ru08:45

В отношении готовившего нападение на школу подростка завели несколько дел

РИА Новости12:48

В Красноярске подросток готовил нападение на школу, но помешал коронавирус

КП - Красноярск08:48

Готовившего нападение на школу в Красноярске подростка подозревают в подготовке теракта

ТАСС13:18

Изъяты обрез и взрывные устройства: силовики задержали подростка, который готовил нападение на школу

НГС2408:14

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

Интерфакс07:58

Видео задержания школьника, готовившего нападение в Красноярске

РЕН ТВ08:00
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Хоккей

Чемпион мира Марков завершил карьеру

Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт 14:55
Происшествия

В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:57
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Политика

Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса завершили обмен удерживаемыми лицами. Украина получила 9 человек от ДНР и еще 11 от ЛНР.
Газета.Ru 06:51
365
Общество

Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
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Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
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Общество

В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
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Кино

Умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо»

В США в возрасте 81 года умер актер Брайан Деннехи, снявшийся в роли шерифа в фильме «Рэмбо». Об этом 16 апреля сообщил портал TMZ.
Известия 14:35
Экономика

Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
3,8K
Общество

Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 13:48
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
367
Финансы

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru 04:37
24
Биатлон

Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии.
Нева Спорт 10:39
1
Общество

Власти Японии ввели режим ЧС на всей территории страны

Новый День 07:22
61
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 14:00
1,6K
Здоровье

В Прикамье зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 18 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Новый День 04:04
5
Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
2
Общество

В Башкирии аннулируются справки, выданные на время режима самоизоляции

В понедельник начнутся массовые облавы на лиц, которые вышли из дома без справок.
Уфимские нивы 05:50
146
Происшествия

Коронавирус в Калужской области: появились новые данные на 16 апреля

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калужской области выросло со 102 до 122.
Калужский перекресток 03:31
6
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
528
Экономика

Губернатор готовит новое обращение к астраханцам

Как сообщают собственные источники АстраханьПоста, в эти минуты губернатор Игорь Бабушкин готовится выступить с обращением к астраханцам.
Astrakhanpost.ru 11:38
8
Здоровье

Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
106
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
51
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
2,1K
Общество

Бывший новосибирский хоккеист Старченко обматерил мэра Новокузнецка

Николай Старченко обругал матом мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.
Atas.info 09:04
124
Экономика

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
11
Гаджеты

Apple презентовала новый iPhone SE — в бюджетном исполнении

Apple представила новый iPhone SE. Это уже второе поколение технологически современного смартфона, но в бюджетном исполнении.
BFM.ru вчера в 14:42
565
Футбол

УЕФА предложил новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа.
Евро-футбол.ру 12:45
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