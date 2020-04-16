Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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ФСБ задержала в Красноярске подростка, который готовил расстрел в школе

Newslab.ru08:45

В отношении готовившего нападение на школу подростка завели несколько дел

РИА Новости12:48

В Красноярске подросток готовил нападение на школу, но помешал коронавирус

КП - Красноярск08:48

Готовившего нападение на школу в Красноярске подростка подозревают в подготовке теракта

ТАСС13:18

Изъяты обрез и взрывные устройства: силовики задержали подростка, который готовил нападение на школу

НГС2408:14

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

Интерфакс07:58

Видео задержания школьника, готовившего нападение в Красноярске

РЕН ТВ08:00
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Известия вчера в 18:52
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Авто

Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade.
REGNUM 05:01
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Общество

Жителей Киева попросили не открывать окна из-за задымлённости

Киевский городской совет призвал жителей Киева не открывать окна в связи с высокой задымлённостью, вызванной пожарами в чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области.
RT на русском 16:23
Экономика

S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП США до 5,2% в 2020 году

Аналитики агентства полагают, что меры социального дистанцирования негативно скажутся на потребительских расходах во втором квартале, а инвестиции предприятий окажутся под давлением из-за снижения спроса и производства.
ПРАЙМ 11:48
Футбол

«У меня есть опыт» — Кокорин пошутил о самоизоляции

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о жизни в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Нева Спорт 15:47
Происшествия

В Саратове перед судом предстанет экс-министр с супругом

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра – председателя комитета по информатизации Саратовской области и ее супруга, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе областной прокуратуры.
АиФ Саратов 08:27
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Экономика

Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК 14:02
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
23
Происшествия

В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами

Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM 12:52
1
Происшествия

Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
27
Политика

Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы

О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
Саратов 24 12:02
Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
68
Здоровье

Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
613
Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
307
Экономика

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
492
Наука

Специалистам удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

Rusargument 16:13
1
Общество

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
131
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,5K
Общество

Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
9
Спорт

Команда Кокорина обыграла команду Смолова на турнире по CS:GO

На благотворительном турнире We strike Corona по Counter Strike: Global Offencive состоялся четвертьфинальный матч, в котором команда футболиста Александра Кокорина оказалась сильнее пятёрки другого российского футболиста Фёдора Смолова.
Чемпионат вчера в 18:04
Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

Российская газета 02:45
26
Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
2,2K
Шоу-бизнес

Василиса Володина объяснила причину ухода с «Давай поженимся»

7Дней.ру 13:00
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Здоровье

Тверская область получила второй федеральный транш на выплаты медикам

Тверь, 16 апреля 2020, 22:42 — REGNUM Тверская область получила второй транш из федерального бюджета на выплаты медицинским работникам, которые трудятся в условиях борьбы с коронавирусом, об этом заявил 16 апреля губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 15:42
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета 08:11
566
Общество

Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции

Ситуация с соблюдением в Москве режима самоизоляции пока не улучшается, горожане продолжают гулять сами и с детьми, заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 09:11
208
Общество

Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии

Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
2
Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
16
Политика

Президент Путин сегодня выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:02
3,6K
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