Коронавирус
ИнтерфаксФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Общество
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Здоровье
Российские врачи приступили к лечению больных в госпитале Бергамо
Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинские сестры.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
Общество
В Турции за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
В Турции за сутки выявлено более 4,2 тыс. больных коронавирусом. 115 человек умерли, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Известия вчера в 13:50
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Общество
В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса
В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Общество
Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках
Фантазия авторов фейков безгранична: одни указывают, что пандемия COVID-19 была спровоцирована специально для "обогащения на вакцинах", другие сообщают, что в Красноярске полицейским, патрулирующим улицы, выдают использованные маски для индивидуальной защити от заражения.
Вести.Ru 12:32
Футбол
Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина
Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.
Soccer.ru 06:26
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru вчера в 11:00
Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
Рошаль заявил о приближении России к пику коронавируса
Медик отметил, что страна возможно подходит к пику эпидемии COVID-19.
Neva.Today 12:25
Происшествия
Нелегальные продавцы устроили потасовку в Севастополе
Инцидент произошёл в районе остановки общественного транспорта «Московский рынок», продавцы утроили потасовку с сотрудниками, которые прибыли для демонтажа нестационарных торговых объектов.
Krym.News 07:33
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
РИА Новости 05:32
Общество
В Грузии запретят с 17 апреля движение легковых автомобилей
Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что в стране с 12:00 17 апреля запрещается движение легковых автомобилей.
RT на русском 13:30
Здоровье
Петербургские медики попали в реанимацию с коронавирусом
Neva.Today 12:15
Здоровье
Назван новый потенциальный переносчик коронавируса
Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса, если вспышка инфекции не прекратится к середине июня, заявила в беседе с НСН врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
Rambler News Service 04:04
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Культура
«Коммунисты России» требуют запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Члены партии «Коммунисты России» намерены добиваться запрета сериала «Зулейха открывает глаза», премьера которого состоялась на «России 1».
iReactor 04:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В США жители Мичигана протестуют против приказа о самоизоляции
Тысячи протестующих, пешеходов и водителей, собрались в столице Мичигана, протестуя против распоряжений губернатора штата, Гретхен Уитмер о самоизоляции, 15 апреля сообщает New York Post.
ИА Красная Весна вчера в 19:57
Политика
Трамп объявил о прохождении пика заражения коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что пик новых заражений коронавирусом пройден.
Коммерсантъ вчера в 18:16
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12