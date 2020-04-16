ФСБ задержала в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. Отмечается, что задержанный 2006 года рождения.

с чего всё началось

ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

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