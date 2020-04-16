Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Читать в источнике
Комментировать923
с чего всё началось

В Красноярске задержали подростка, готовившего нападение на школу

ФСБ задержала в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. Отмечается, что задержанный 2006 года рождения.
РИА Новости07:56

Подробнее о событии

Следователи возбудили дело против подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

ТАСС11:37

Задержан готовивший нападение на школу красноярский подросток

ДЕЛА.ru10:07

Опубликовано видео задержания подростка в Красноярске

РИА Новости09:04

ФСБ задержала в Красноярске подростка, который готовил расстрел в школе

Newslab.ru08:45

Изъяты обрез и взрывные устройства: силовики задержали подростка, который готовил нападение на школу

НГС2408:14

В Красноярске подросток готовил нападение на школу, но помешал коронавирус

КП - Красноярск08:48

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

Интерфакс07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
95
Экономика

Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
3,7K
Здоровье

В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
243
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

REGNUM 14 апреля в 06:10
4,8K
Общество

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России

РИА Новости 05:32
320
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
64
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
581
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
195
Футбол

Президент ФНЛ прокомментировал решение «Армавира» сняться с первенства

Спорт-Экспресс вчера в 06:10
1
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
57
Общество

Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим

Gazeta.SPb вчера в 14:46
28
Здоровье

В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
Вечерний Челябинск вчера в 03:08
155
Экономика

В России прогнозируют потерю работы для 15,5 млн человек

Москва, 16 апреля 2020, 10:34 — REGNUM Российская экономика может потерять из-за пандемии коронавируса около 18 трлн рублей, более 15 млн человек могут потерять работу.
REGNUM 03:34
904
Здоровье

Кубанские врачи попросили губернатора продлить карантин в крае

Карантин по коронавирусу, действие которого на территории Краснодарского края официально заканчивается в предстоящую субботу, 18 апреля, может быть продлен.
Российская газета 11:53
116
Здоровье

Островский поручил закрыть на карантин все социальные и медицинские учреждения Смоленской области

В ходе заседания рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения COVID-19 губернатор Смоленской области сделал ряд важных заявлений.
SmolDaily 11:38
Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
1K
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
20
Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
2,6K
Здоровье

Минздрав уточнил инкубационный период коронавируса

«Инкубационный период COVID-19 может продолжаться более двух недель», – сказала Малинникова.
ФедералПресс 09:02
6
Общество

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
140
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
1,3K
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
22
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
1K
Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
197
Здоровье

Назвал самый вредный продукт в мире врач Ковальков

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что сахар является одним из самых опасных и вредных продуктов.
Live24 10:19
36
Космос

Телескоп ESO видит звездный танец вокруг сверхмассивной черной дыры

Наблюдения, сделанные с помощью «Очень большого телескопа» (VLT) ESO, впервые показали, что звезда, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, движется так же, как и предсказывает общая теория относительности Эйнштейна.
AstroNews.ru 08:41
1
Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 05:35
93
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
126
Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Интерфакс 04:52
103
Политика

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

РИА Новости 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное