Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Против красноярского школьника возбудили уголовное дело о подготовке теракта

Московский Комсомолец21:05

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

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В отношении готовившего нападение на школу подростка завели несколько дел

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В Красноярске подросток готовил нападение на школу, но помешал коронавирус

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ФСБ задержала в Красноярске подростка, который готовил расстрел в школе

Newslab.ru08:45

Изъяты обрез и взрывные устройства: силовики задержали подростка, который готовил нападение на школу

НГС2408:14

Готовившего нападение на школу в Красноярске подростка подозревают в подготовке теракта

ТАСС13:18
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Общество

Летчик Ярошенко уверен, что заражен коронавирусом

Россиянин Константин Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, сообщил через своего адвоката Алексея Тарасова, что заражен коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 19:31
Здоровье

Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Иммунная система человека при коронавирусе в ряде случаев может выдавать повышенную реакцию. Это способно привести к осложнениям.
РЕН ТВ 19:26
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Здоровье

Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре

Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре.
УралПолит.Ru 09:19
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Политика

Не в Ростов: на Украине не исключают бегства Зеленского из страны

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что президенту Украины срочно придётся покидать страну, если он в ближайшее время не договорится с кредиторами, заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.
Новый День 09:58
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
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Технологии

Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне

Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции.
ПРАЙМ 20:10
Политика

Василий Уткин: «То, как Крым стал российским, сложно принять. Я это не очень понимаю»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о вхождении Крыма в состав России.
Sports.ru 18:12
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Политика

Трамп сообщил, что США постепенно отменят санитарные ограничения

Президент отметил, что главы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.
RuNews24.ru 20:13
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Финансы

Экономист объяснил, смогут ли банки в кризис заморозить вклады россиян

Экономист Павел Медведев рассказал, стоит ли надеяться на их полную компенсацию и есть ли риск, что в нынешний кризис вклады заморозят.
Infox.ru 15:31
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Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Здоровье

Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус

По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец 20:08
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Хоккей

Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру

Sports.ru 14:45
Экономика

Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
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Недвижимость

Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
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Кино

Режиссер «Бладшота» снимет научно-фантастический триллер

Kinonews.ru 09:35
Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
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Здоровье

Коронавирусом в Красноярском крае заболели за сутки 60 человек

За последние сутки число заболевших коронавирусом в крае увеличилось на 60, за все время 202 подтвержденных диагноза коронавируса у горожан, 40 человек выздоровело.
Kursk.com 03:47
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Происшествия

Депутат на Алтае вступил в конфликт с приставами из-за своей машины

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Кино

Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

Игромания.ру 14 апреля в 07:42
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Общество

Мединский исключен из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
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Космос

Общая теория относительности вновь прошла проверку

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые смогли показать, что звезда, обращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, двигается в точном соответствии с предсказаниями Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Ин-спейс.ру 03:00
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