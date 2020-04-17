Происшествия
ИнтерфаксФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Против красноярского школьника возбудили уголовное дело о подготовке теракта
Московский Комсомолец21:05
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Общество
Летчик Ярошенко уверен, что заражен коронавирусом
Россиянин Константин Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, сообщил через своего адвоката Алексея Тарасова, что заражен коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 19:31
Здоровье
Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в ряде случаев может выдавать повышенную реакцию. Это способно привести к осложнениям.
РЕН ТВ 19:26
Здоровье
Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре
Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре.
УралПолит.Ru 09:19
Политика
Не в Ростов: на Украине не исключают бегства Зеленского из страны
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что президенту Украины срочно придётся покидать страну, если он в ближайшее время не договорится с кредиторами, заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.
Новый День 09:58
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне
Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции.
ПРАЙМ 20:10
Политика
Василий Уткин: «То, как Крым стал российским, сложно принять. Я это не очень понимаю»
Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о вхождении Крыма в состав России.
Sports.ru 18:12
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Политика
Трамп сообщил, что США постепенно отменят санитарные ограничения
Президент отметил, что главы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.
RuNews24.ru 20:13
Финансы
Экономист объяснил, смогут ли банки в кризис заморозить вклады россиян
Экономист Павел Медведев рассказал, стоит ли надеяться на их полную компенсацию и есть ли риск, что в нынешний кризис вклады заморозят.
Infox.ru 15:31
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец 20:08
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Хоккей
Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру
Sports.ru 14:45
Экономика
Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой
Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
Недвижимость
Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
Кино
Режиссер «Бладшота» снимет научно-фантастический триллер
Kinonews.ru 09:35
Здоровье
Коронавирусом в Красноярском крае заболели за сутки 60 человек
За последние сутки число заболевших коронавирусом в крае увеличилось на 60, за все время 202 подтвержденных диагноза коронавируса у горожан, 40 человек выздоровело.
Kursk.com 03:47
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 14 апреля в 07:42
Общество
Мединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
Космос
Общая теория относительности вновь прошла проверку
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые смогли показать, что звезда, обращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, двигается в точном соответствии с предсказаниями Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Ин-спейс.ру 03:00