Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения. Об этом в понедельник, 15 июня, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает РИА Новости.
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«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — говорится в сообщении
 ведомства.
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