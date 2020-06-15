с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения. Об этом в понедельник, 15 июня, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

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