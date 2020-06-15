с чего всё началось

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

Энергетика Турецкие компании отказались платить «Газпрому» Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 127

Общество СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ. 375

Политика Макрон не приедет на парад Победы в Москву 24 июня Президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от России на парад в честь юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве. 19

Политика Премьер-министр Киргизии подал в отставку Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 28

Политика Президент Бразилии рассказал о разговоре с Путиным Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика «Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство. 2,5K

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 963

Экономика ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году "Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как погашение будет идти с бонусов", - отметил глава ФНС.

Игры Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн». 4

Культура Эминем назвал имена величайших рэперов всех времен Музыкант не ответил блогеру лично, но опубликовал в Твиттере список из 16 имен, которых он считает величайшими рэперами всех времен.

Общество Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. 34

Футбол Неизвестные угрожали арбитрам матча между БАТЭ и «Шахтером» После матча 13-го тура чемпионата Белоруссии по футболу между БАТЭ и солигорским "Шахтером" арбитры встречи получили угрозы от неизвестных лиц, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.