Происшествия
Lenta.ruФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
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с чего всё началось
«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — говорится в сообщении ведомства.Известия04:19
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