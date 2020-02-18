В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Политика США ввели санкции против подразделения «Роснефти» США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Биатлон Устюгов заявил, что его обвиняют в несуществующем «убийстве» Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, который в 2014 году на Олимпиаде в Сочи победил в составе эстафетного квартета, заявил, что у него несправедливо отбирают медаль за использование допинга.

Кино Режиссер Шипенко раскрыл секрет успеха фильма «Холоп» Шипенко в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл секрет успеха кинокартины, которая вышла на отечественные экраны 26 декабря прошлого года и стала рекордсменом по сборам.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.