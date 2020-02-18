Происшествия
BFM.ruФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Общество
Дмитрия Диброва срочно госпитализировали
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Политика
Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Авто
Появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Портал «Колёса.ру» на основе недавно представленных эскизов обновлённого внедорожника УАЗ разработал рендерные изображения будущей новинки.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Биатлон
Устюгов заявил, что его обвиняют в несуществующем «убийстве»
Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, который в 2014 году на Олимпиаде в Сочи победил в составе эстафетного квартета, заявил, что у него несправедливо отбирают медаль за использование допинга.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Общество
Кто довел до банкротства крупнейший интернет-магазин
Первый магазин компании «Юлмарт» был открыт 1 июля 2008 года в Санкт-Петербурге на Кондратьевском проспекте.
Кино
Режиссер Шипенко раскрыл секрет успеха фильма «Холоп»
Шипенко в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл секрет успеха кинокартины, которая вышла на отечественные экраны 26 декабря прошлого года и стала рекордсменом по сборам.
Армия и оружие
Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что российские интернет-компании и администраторы различных сайтов разработали новый метод воровства персональных данных пользователей.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Экономика
«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 миллиардов долларов
"Нафтогаз" требует от России компенсацию в 8 миллиардов долларов — это "размер убытков плюс проценты", уточняется в сообщении украинской компании.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Единоборства
Эвандер Холифилд рассказал о коронных приемах Фьюри и Уайлдера
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Барыс» в овертайме
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Футбол
«Локомотив» может подписать хавбека сборной ДР Конго
За сборную ДР Конго Имбула сыграл два матча.
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Армия и оружие
Финансируемые США боевики напали на союзников армии Сирии в Хомсе
Шоу-бизнес
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок
Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.