Происшествия

BFM.ruBFM.ruФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
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