Происшествия
Вести.RuФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове. Задержанные производили наркотики для продажи по интернету. Трое из задержанных россияне, двое — из Украины.
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Шестьдесят шесть кило наркотиков, готовых к продаже в даркнете, изъяли в Серпухове
Подмосковье Сегодня02:26
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