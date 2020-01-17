Происшествия

Вести.RuВести.RuФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове. Задержанные производили наркотики для продажи по интернету. Трое из задержанных россияне, двое — из Украины.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев

Известия02:01

ФСБ изъяла в Подмосковье 66 кг наркотиков, которые подготовили к продаже в даркнете

РИАМО02:20

Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hydra в даркнете

Lenta.ru02:18

Российско-украинская ОПГ задержана в Серпухове за производство мефедрона

Интерфакс02:10

Шестьдесят шесть кило наркотиков, готовых к продаже в даркнете, изъяли в Серпухове

Подмосковье Сегодня02:26

ФСБ изъяла у российско-украинской ОПГ в Подмосковье 66 кг наркотиков

РБК01:51

В Подмосковье задержали группировку по производству мефедрона

ТАСС01:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:37
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс вчера в 09:26
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Газета.Ru вчера в 15:50
Хоккей

Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»

ProstoProSport вчера в 23:42
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Общество

Александр Тарханов рассказал о своей борьбе с раком

Бывший тренер ЦСКА, «Спартака» и сборной России Александр Тарханов рассказал о своей борьбе с раком.
Спорт день за днем 02:46
Происшествия

Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде

Российская газета вчера в 03:01
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 15 января в 09:11
Общество

В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»

Метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в декабре попал микрометеороид, сохранил работоспособность, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
РИА Новости 02:40
Общество

Регулярный секс поможет задержать наступление менопаузы

UfaTime.ru вчера в 14:07
Общество

«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga вчера в 09:34
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
ТАСС 00:56
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Экономика

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Интерфакс 00:30
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 15 января в 02:18
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество

На Урале нашли полукилограммовый изумруд

Вечерние Ведомости 02:35
Шоу-бизнес

Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:21
Политика

Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
РБК вчера в 11:28
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Общество

В Москве откроют 46 мест для крещенских купаний

В Москве откроют 46 площадок для традиционных крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в пятницу, 17 января.
Известия 00:24
Политика

На странице Мишустина в Википедии изменили иллюстрацию

ЗакC.Ру вчера в 07:08
Игры

Mail.ru Group заработала на приложениях больше владельцев Angry Birds

По итогам 2019 года в тройке европейских разработчиков мобильных приложений с наибольшими доходами оказались две компании с российскими корнями, следует из данных аналитической компании App Annie, предоставленных РБК.
РБК 02:01
Космос

Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA

Газета.Ru 02:32
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен

Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Газета.Ru 15 января в 15:47
Политика

Источник СМИ допустил досрочные выборы в Госдуму

Сжатые сроки работы над изменениями Конституции могут быть связаны с планами добавить в неё пункт о самороспуске Госдумы и сделать возможным проведение досрочных думских выборов.
Национальная служба новостей 01:56
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Lenta.ru 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное