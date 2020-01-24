Происшествия
RT на русскомВ Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг», — говорится на сайте ведомства.Известия02:49
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Политика
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Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
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Авто
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Шоу-бизнес
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Общество
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Политика
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
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Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
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Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Происшествия
Пожарный самолёт разбился в Австралии
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались в сентябре, выгорели миллионы гектаров земли.
Общество
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Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
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Создан материал, способный заменить кожу человека
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на статью в журнале ACS Central Science, российскими учеными МГУ совместно с французскими и американскими коллегами разработан новый полимерный материал, способный в будущем стать искусственным аналогом кожи человека.
Политика
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Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Авто
Новый Cadillac Escalade показали на тизере
Информация о Cadillac Escalade 2021 года просачивалась к нам через самого производителя и через шпионские фотографии.
Шоу-бизнес
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В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.
Происшествия
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В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Футбол
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Происшествия
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Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что когда дело касается защиты окружающей среды, то зачастую трудно найти правильные решения проблем.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.