с чего всё началось

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

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Общество Вильфанд прогнозирует зимний февраль в европейской части России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.

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