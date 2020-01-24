с чего всё началось

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который по заданию спецслужб Украины устраивал схроны со взрывчаткой, передает РИА "Новости". Отмечается, что оперативники обнаружили взрывные устройства общей массой более пяти килограммов в его тайниках в Симферополе.

Политика Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.

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