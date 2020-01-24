Происшествия
Газета.RuФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины жителя Крыма
Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который по заданию спецслужб Украины устраивал схроны со взрывчаткой, передает РИА "Новости". Отмечается, что оперативники обнаружили взрывные устройства общей массой более пяти килограммов в его тайниках в Симферополе.
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с чего всё началось
В Симферополе в тайниках обнаружили девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и взрывчатое вещество общей массой более 5 кг, сообщает пресс-служба ФСБ.Коммерсантъ04:05
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Политика
Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером 21-летним Алесем Завтраковым.
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Общество
Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря
По Балтийскому морю ежегодно проходят туристические суда, перевозящие 20-30 млн круизных пассажиров, и около 1100 круизных судов, при этом в Калининградскую область заходят не более десяти судов в год.
Происшествия
Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
Политика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши
Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Спорт
Горячкина сравняла счёт в матче за титул чемпионки мира по шахматам
Россиянка Александра Горячкина в решающей, 12-й партии белыми фигурами победила китаянку Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.
Политика
Россию и Израиль обвинили в злоупотреблении памятью о холокосте
Об итогах Форума памяти жертв холокоста в Израиле, где присутствовал президент России Владимир Путин, ранее высказались в Польше.
Здоровье
На Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус
Три случая подозрения на коронавирус зарегистрированы на Украине, два из них не подтвердились.
Шоу-бизнес
Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac
Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Происшествия
Гомофоба осудят за убийство шваброй российских пенсионеров-геев
Чтобы скрыть преступление, Фет-Оглы избил руками, а также деревянной шваброй и металлическим совком второго пенсионера, которому было 64 года.
Политика
Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину
Ранее, 17 января, ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Авто
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыли до премьеры
Официальной информации о технической начинке Octavia RS нет: компания Skoda подтвердила, что «заряженная» модель впервые выйдет на рынок в версии с подключаемым гибридом и подчеркнула, что премьера спортивной линейки состоится 3 марта на Женевском автосалоне.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Гаджеты
Основную часть этого года клиенты Intel будут жить в условиях дефицита процессоров
Другими словами, основную часть рисков затоваривания в результате перепроизводства Intel попытается взять на себя.
Происшествия
В аварии с автобусами в Ярославле погиб человек, несколько пострадали
Один человек погиб, семь пострадали в результате столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Ярославле на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы.
Экономика
Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое
Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Футбол
Мамаев забил гол за «Ростов» в товарищеском матче
Полузащитник Павел Мамаев забил гол в товарищеском матче «Ростова» против ФК «Рига» на тренировочном сборе в Абу-Даби, сообщает РБК.
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.