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ФСБ задержала ректора Казанского университета Гафурова по делу об убийстве депутата

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.
Lenta.ru
Отмечается
, что, по одной из версий, Гафурова могли задержать по делу о заказном убийстве, которое совершили в 1990-е годы.
RT на русском
В пресс-службе вуза «Татар-информ» сообщили, что университет продолжает работать в штатном режиме, информация о задержании ректора туда не поступала.
Рамблер
Господин Гафуров является ректором КФУ с 2010 года.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Что известно о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова
Татар-информ04:00
Источник: задержан ректор КФУ Ильшат Гафуров
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Реальное время04:18
Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров
КП - Казань01:03
ФСБ задержала ректора Казанского университета Гафурова по делу об убийстве депутата
Lenta.ru03:35

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