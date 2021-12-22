Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.
Риск возникновения тревоги был на 22-72 процента ниже у пациентов, делавших инъекции ботокса при трёх из восьми заболеваний (кривошея, мигрень, спазмы), а также при отсутствии заболеваний (косметические цели).
ВВП США в третьем квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре выросло на 1,9% по сравнению с октябрем - до 6,46 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Правозащитники ФБР подчеркнули, что практика обращения полиции с представителями коренных народов США имеет множественные признаки продолжающегося геноцида, который де-факто не прекратился с момента образования страны в XVIII веке.