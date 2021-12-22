Ректор Казанского федерального университета ( КФУ ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.