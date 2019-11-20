Политика

ВедомостиВедомостиФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
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с чего всё началось

Ростовского военнослужащего заподозрили в работе на украинскую разведку

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.
Интерфакс09:31

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Ростовского военнослужащего заподозрили в работе на украинскую разведку

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