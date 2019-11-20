Политика
Lenta.ruФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным службы, задержанный служил в Южном военном округе.
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"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.Интерфакс09:31
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