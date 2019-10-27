Происшествия
РБКФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
Ранее о задержании учащегося, который готовился к убийству, сообщал Telegram-канал Baza. Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года. За это время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями.
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В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовил убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.РБК07:23
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
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Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
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Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
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50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
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Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.
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Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей
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