В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовил убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.

с чего всё началось

Ранее о задержании учащегося, который готовился к убийству, сообщал Telegram-канал Baza. Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года. За это время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями.

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