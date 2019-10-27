Происшествия

РБКРБКФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

Ранее о задержании учащегося, который готовился к убийству, сообщал Telegram-канал Baza. Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года. За это время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями.
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с чего всё началось

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовил убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.
РБК07:23

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ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

РБК07:23

Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников

Интерфакс07:56

Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке массового убийства

Коммерсантъ07:34

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов в Подмосковье

Газета.Ru07:46

В Подмосковье задержали молодого человека, подозреваемого в подготовке массового убийства в техникуме

Эхо Москвы07:30

СМИ: Смотрел казни на парах, вел «тетрадь смерти». 18-летнего студента-агрария по кличке Террорист задержали за подготовку бойни в Подмосковье

Фонтанка.Ру07:48

В Подмосковье задержали подростка по подозрению в подготовке массового убийства в техникуме

Дождь07:20
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Общество

Украинца осудили за футболку с гербом СССР

По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
Российская газета 08:06
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Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
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Система ИИ Минерва забанила 20 000 игроков CS: GO

В настоящее время Минерва читает сообщения в чате CS: GO, и с августа сего года, когда алгоритм был запущен в работу, уже внесла в черный список 20 тысяч игроков за использование нежелательных выражений.
Faktom вчера в 08:40
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Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Происшествия

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Росбалт 25 октября в 21:31
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Сирийские курды приняли сочинские договоренности между Турцией и РФ

Турецкие СМИ сообщают, что коалиция "Силы демократической Сирии", основой которой являются курды, полностью приняла условия договоренностей, достигнутых в Сочи между РФ и Турцией.
Комсомольская правда 08:15
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Карпин оригинально объявил о беременности супруги

Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина вновь ждет ребенка.
РИА Новости 08:11
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

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Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 05:15
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru вчера в 18:34
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Наука

Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров

Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru 25 октября в 11:56
Общество

50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров

Ореанда-Новости вчера в 15:43
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 25 октября в 08:10
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
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Apple рассчитывает на высокие продажи iPhone 11

Примечательно, что Apple намерена увеличить производство iPhone 11 на 1,6 миллиона экземпляров.
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Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
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Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как пострадала из-за «секса» Кристины Асмус

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram, как пострадала от кадров голой груди Кристины Асмус, которые она вставила в интервью с актером Александром Петровым.
Московский Комсомолец 07:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Политика

Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
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Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru вчера в 15:30
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Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.
Аргументы и Факты вчера в 13:47
Происшествия

Рязанский священник избил свою жену

Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.
Газета.Ru 06:34
Происшествия

Раскрыт возможный мотив планировавшего массовое убийство в колледже россиянина

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 07:35
Происшествия

Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей

Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Газета.Ru 06:16
Футбол

«Челси» обыграл «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
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