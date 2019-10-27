Происшествия
РБКФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
Ранее о задержании учащегося, который готовился к убийству, сообщал Telegram-канал Baza. Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года. За это время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями.
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с чего всё началось
В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовил убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.РБК07:23
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Студента подмосковного колледжа задержали за подготовку к расстрелу однокурсников
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