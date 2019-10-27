Происшествия

РБКРБКФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

Ранее о задержании учащегося, который готовился к убийству, сообщал Telegram-канал Baza. Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года. За это время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями.
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с чего всё началось

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовил убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.
РБК07:23

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Студента подмосковного колледжа задержали за подготовку к расстрелу однокурсников

Подмосковье Сегодня10:46

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

РБК07:23

В Подмосковье задержан студент, планировавший массовое убийство в колледже

Оka.fm08:19

Источник: в Подмосковье задержан студент колледжа, готовивший нападение на однокурсников

ТАСС08:17

Студент решил разобраться с педагогом и сокурсниками

Коммерсантъ09:03

Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников

Интерфакс07:56

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Известия10:16
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Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Армия и оружие

В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ

Увеличение числа участников операции США по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — порождает вопросы и сомнения в ее реальности.
Lenta.ru 10:20
Космос

Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл

Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
Портал Поиск 03:38
Политика

Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку

URA.Ru 06:36
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Общество

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Армия и оружие

Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
РБК 09:48
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

RT на русском 04:04
Общество

В Барселоне вновь начались беспорядки

В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.
Экономика сегодня вчера в 16:16
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Единоборства

Порноактрису нокаутировали в её первом поединке ММА

Американская звезда фильмов для взрослых Орион Старр дебютировала в ММА на турнире Bellator 231, проходящем в Коннектикуте.
ИнфоСМИ вчера в 13:12
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Футбол

«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Локомотив" и столичный "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:26
Происшествия

Отец подозреваемого в расстреле срочника рассказал о его детстве

Вечерняя Москва 10:21
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Газета.Ru вчера в 12:20
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес

Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Единоборства

Дерек Чисора досрочно одолел Дэвида Прайса

Дереку Чисоре, боксеру из Великобритании, удалось одолеть своего соотечественника Дэвида Прайса техническим нокаутом, завоевав тем самым чемпионский пояс по версии WBO.
Discover24 03:05
Фигурное катание

Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Национальная служба новостей 04:42
Экономика

Предложено ввести уголовную ответственность для нелегальных кредиторов

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести уголовную ответственность за создание нелегальных микрофинансовых и кредитных организаций.
Взгляд.ру 25 октября в 10:56
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
RT на русском вчера в 22:15
Происшествия

Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Авто

В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Кино

Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря

Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
CyberSport.ru 09:49
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