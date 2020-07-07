Общество
РБКФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
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Происшествия
Вор в законе Гочо за 20 лет украл миллион рублей из Пенсионного фонда России
Вор в законе Тенгиз Думоев, известный в криминальных кругах как Гочо, обвинен в мошенничестве: по версии следствия, он похитил из Пенсионного фонда России более миллиона рублей.
Lenta.ru 12:00
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Происшествия
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
Футбол
Каррера готов вернуться в «Спартак», пишут СМИ
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера готов вернуться в московский клуб, сообщает Sport24.
РИА Новости 10:22
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Экономика
Правительство одобрило льготы для новых проектов
Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Коммерсантъ 09:14
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru 12:03
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
На курортах Черного моря из-за засухи ввели подачу воды по графику
РБК Краснодар 11:51
Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях
Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
Экономика
Богатейшим странам мира предрекли рекордную безработицу
Уровень безработицы в развитых странах мира будет рекордным со времен Великой депрессии 1930-х годов, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Lenta.ru 11:51
Происшествия
В Москве ураган снес фруктовую палатку с людьми
Московский Комсомолец 10:51
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Российская газета 11:29
Культура
В РФ начался первый чемпионат творческих компетенций ArtMasters
Национальный открытый чемпионат ArtMasters, участие в котором могут принять молодые люди, работающие в творческих индустриях, начался в России, сообщают организаторы.
NewInform 12:10
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Игры
Релиз Mafia: Definitive Edition перенесли
Студия Hangar 13, работающая над ремейком Mafia: The City of Lost Heaven сообщила о переносе релиза на 25 сентября.
NewInform 12:11
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Происшествия
В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков
Lenta.ru вчера в 20:42