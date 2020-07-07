Общество

РБКРБКФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
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