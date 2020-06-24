Происшествия
ИнфоросФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве
Как сообщает Telegram-канал "112", сотрудниками военной контрразведки ФСБ 24 июня была предотвращена провокация на параде Победы в Москве, передает "МК". Отмечается, что солдат-срочник перед торжественным мероприятием стал кричать, что ненавидит ФСБ, после этого его отправили в резерв.
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с чего всё началось
По информации телеграм-канала 112, Никита был выведен из парадного расчета в резерв в последний момент после криков о том, что он ненавидит сотрудников ФСБ.Русская Планетавчера в 14:47
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СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве
Говорит Москвавчера в 14:17
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