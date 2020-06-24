с чего всё началось

Как сообщает Telegram-канал "112", сотрудниками военной контрразведки ФСБ 24 июня была предотвращена провокация на параде Победы в Москве, передает "МК". Отмечается, что солдат-срочник перед торжественным мероприятием стал кричать, что ненавидит ФСБ, после этого его отправили в резерв.

Происшествия Тульский полицейский сломал ребро задержанному В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного. 15

Футбол «Боруссия» Дортмунд объявила о подписании Тома Менье «Тома Менье - игрок, который за долгое время доказал свои качества на высшем уровне в Лиге чемпионов и национальной команде, и который действительно принесет нам пользу своим опытом», - сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Политика В России заявили о влиянии книги Болтона на отношения с США О влиянии мемуаров на отношения между странами рассказал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,5K

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 504

Политика СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России. 143

Происшествия Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых. 17

Авто Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews. 338

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 47

Политика Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. 460

Происшествия Суд изменил Владимиру Быкову меру пресечения С конца прошлого года Быков находился под домашним арестом.

Происшествия На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 24 июня 2020, 10:53 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе. 1,9K

Спорт В США хотят отказаться от финансирования ВАДА Управление администрации президента США по контролю за оборотом наркотиков призвало американский Конгресс приостановить финансирование ВАДА до тех пор, пока эта организация не станет более прозрачной.